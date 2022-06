Duminică dimineața, în jurul orei 9:00, Secția 9 Poliție Rurală Șcheia a fost sesizată prin „112” cu privire la faptul că o femeie a fost agresată fizic de soț.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că o femeie în vârstă de 75 ani a fost agresată de către soțul său de 80 de ani, femeia fiind lovită de către acesta în cursul zilei de vineri, 10 iunie 2022 în jurul orelor 16:00. Duminică dimineața, femeia nu s-a simțit bine motiv pentru care a mers la un vecin pentru a o ajuta să cheme Ambulanța.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, a rezultat că există risc iminent la adresa integrității corporale și vieții persoanei vătămate, motiv pentru care s-a emis ordinul de protecție provizoriu, începând cu data de 12 iunie și până la data de 17 iunie 2022.

Cu privire la bărbatul de 80 de ani, acesta a fost transportat de către un echipaj medical la Spitalul de Psihiatrie urmând să fie internat la secția de psihiatrie.

Cercetările urmează a fi efectuate de către Poliția Municipiului Suceava – Secția 9 Poliție Rurală Șcheia sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ,,Violență in familie” faptă prev. și ped. de art. 199 alin 1 din Cod Penal raportat la art 193 alin. 1 din Cod Penal.