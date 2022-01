Un bătrân sărman a murit de frig în cocioaba sa din Fundu Moldovei în noaptea de 12 spre 13 ianuarie. Omul avea 82 de ani și trăia singur în casa care nu era racordată la rețeaua de energie electrică. Corpul neînsuflețit a fost transportat la morga spitalului din Câmpulung Moldovenesc, unde s-a efectuat necropsia pentru a se putea elibera actul necesar înhumării.

