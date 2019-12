Un bătrân din Gura Humorului a murit intoxicat cu fum în propria casă. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a transmis că incendiul s-a produs în această după amiază. La sosirea pompierilor ardeau mocnit materiale combustibile dintr-o cameră, iar locuința era inundată cu fum. În interior a fost găsit proprietarul, în stare de inconștiență. Bărbatul, în vârstă de 84 de ani, a fost preluat de către un echipaj SAJ, însă ulterior personalul medical a declarat decesul acestuia. Incendiul a izbucnit de la jarul căzut dintr-o sobă.

La fața locului au intervenit pompierii din Gura Humorului cu o autospeciala de stingere și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

, 9.0 out of 10 based on 1 rating