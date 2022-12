Am primit zilele acestea prețul vieții copilului meu. Sunt rândurile scrise de o mamă care a ajuns la limita suferinței. Ionuț Miron, bebelușul ei de numai 8 luni, a fost diagnosticat cu leucemie limfoblastică. Copilul riscă să moară dacă nu va primi de urgență un transplant de măduvă osoasă. Intervenția chirurgicală și tratamentele ulterioare, care i-ar putea salva viața, se ridică la nu mai puțin de 96.800 euro.

,,Vă scriu de pe un pat de spital. Familia mea trece prin momente extrem de dureroase. Nu doresc nici unei mame să simtă ce înseamnă să ți este spună că bebelușul tău e în pericol de moarte. Ionuț a fost diagnosticat cu leucemie când avea numai 6 luni. Nu lua în greutate și eram mereu cu el prin spitale pentru că făcea des pneumonie. O serie de analize mai amănunțite ne-a zguduit întreg universul: copilul nostru mult iubit suferă de o boală extrem de gravă. Singura șansă de supraviețuire pentru Ionuț este transplantul de măduvă osoasă! O intervenție chirurgicală complexă care trebuie făcută de urgență. Am fost bucuroasă să aflu că cel mic are o șansă la viață, însă tot universul s-a prăbușit asupra mea când am aflat că soarta lui Ionuț depinde de o sumă colosală: 96.800 de euro. Sunt disperată și deznădăjduită! Nu avem pe nimeni care să ne ajute. Eu sunt casnică, soțul lucrează într-o fabrică de bere ca manipulator de marfă. Nu am putea să facem rost de o asemenea sumă nici într-o viață. Totul pare un coșmar, din care tot sper să mă trezesc. Anul acesta urma să fie primul Crăciun pentru Ionuț. Din puținul nostru, am cumpărat sau confecționat întotdeauna mici cadouri pentru copiii noștri. Moșul nu ne-a ocolit în niciun an. Anul acesta însă eu voi sta cu cel mic în spital, iar soțul va încerca să suplinească prezența mea acasă alături de celelalte trei minuni pe care ni le-a dăruit Dumnezeu. Deși au numai 2, 4 și 6 ani și nu au avut șansa să petreacă timp cu frățiorul lor, din cauza internărilor repetate, copii ne întreabă mereu când ne întoarcem acasă. Din păcate nu știm ce să le răspundem. Cum să le spun că nu voi fi alături de ei de Crăciun, că vor trebui să se obișnuiască să stea o vreme doar cu tatăl lor și cu bunica?” Sunt rândurile disperate ale unei mame care caută soluții pentru a-și păstra copilul lângă ea.

Lidia ar da orice să îl poată salva pe Ionuț de suferință și să îi ofere o copilărie normală alături de frății săi. Veniturile familiei Miron sunt însă mai mult decât modeste. Încolțiți de pericolul de a-și pierde fiul, cei doi apelează la oricine îi poate ajuta cu o donație, astfel încât cel mic să supraviețuiască cumplitei boli.

,,Am auzit de ,,Salvează o Inimă” de la niște prieteni. Ne-au spus că asociația ajută foarte mulți oameni, cu boli diferite și mulți s-au salvat prin implicarea domnului Vlad Plăcintă, așa că am decis să îi scriem și noi. Iar acum vă cere sprijinul dumneavoastră, tuturor, prin intermediul campaniei de strângere de fonduri inițiată on-line. Nu avem altă nădejde, decât în oameni!”, ne-a mărturisit Lidia, mama îngerașului de numai 8 luni care are urgent nevoie de ajutor.

,,În pragul sărbătorilor de iarnă, donațiile noastre pot fi cel mai frumos cadou pentru acest suflețel nevinovat. Am învins cu succes leucemia și în viața altor copii frumoși care ne-au cerut ajutorul, deci se poate și trebuie să ne unim forțele și solidaritatea și pentru Ion. Doar împreună salvăm vieți, doar împreună învingem diagnostice necruțătoare!”, Vlad Plăcintă – președintele Asociației Salvează o Inimă.

Pentru donații si sponsorizări din partea companiilor accesați linkul: https://salveazaoinima.ro/ion-miron/

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați pentru transferul bancar numele Ion Miron!