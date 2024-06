Un grav accident rutier s-a produs între localitățile Rădăuți și Horodnic de Jos, în care au fost implicate două autoturisme și o bicicletă, informează ISU Suceava.

La fața locului s-au deplasat pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul a două echipaje SAJ.

Din nefericire, biciclistul, un bărbat de aproximativ 55 de ani, a fost declarat decedat.

O alta victimă (o tânără de 22 de ani), provenită dintr-un autoturism, a fost preluată de cadrele medicale și paramedicale. Ulterior, aceasta a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.