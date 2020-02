Un bloc de locuințe situat pe strada Fagului din cartierul sucevean Burdujeni va fi închis, din cauza condițiilor precare de igienă. Măsura a fost dispusă în timpul unui amplu control efectuat în imobil ieri, în intervalul orar 06.00-08.00, de polițiști, împreună cu lucrători de la Direcția de Sănătate Publică, Poliția Locală și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. De asemenea, administratorul blocului a fost amendat cu 20.000 de lei. În cadrul controlului au fost legitimate 52 de persoane, au fost identificate 25 de persoane străine de localitate și au fost aplicate 25 de amenzi, în valoare de 2.000 de lei, în baza Ordonanței de Guvern 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români. Tot în cadrul acțiunii a fost depistat un bărbat de 37 ani care a plecat în mod voluntar de la domiciliul său, de pe raza sectorului 5 din București și figura ca persoană dispărută. El a fost internat în Secția de Psihiatrie de la Burdujeni și urmează să fie preluat de familie.

