Un bărbat s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volanul unei autoutilitare cu un permis de conducere fals. Poliţia Suceava a informat că sâmbătă, în jurul orei 21:25, un echipaj din cadrul Poliției Câmpulung Moldovenesc – Compartimentul Rutier, în timp ce își desfășura atribuțiile de serviciu pe DN17, a oprit pentru control o autoutilitară condusă de către un bărbat în vârstă de 38 de ani din localitatea Drăgușeni, judeţul Botosani.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că permisul de conducere prezentat de către șofer are mai multe elemente care creează suspiciunea rezonabilă a falsificării.

În cauză s-a întocmit dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals.