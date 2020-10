Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 de Poliție Rurală Marginea, au fost sesizați de către un bărbat din comuna Sucevița, cu privire la faptul că un autoturism i-a distrus gardul împrejmuitor iar conducătorul auto este sub influența băuturilor alcoolice.

La fața locului, a fost identificat autoturismul poziționat în șanțul din dreapta a DN17 A, pe sensul de deplasare dinspre comuna Marginea spre comuna Sucevița, avariat.

Lângă autoturism, a fost identificat conducătorul acestuia, un bărbat de 40 de ani, din mun. Botoșani, iar întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Soferul a fost transportat la Spitalul municipiului Rădăuți, unde i s-au recoltat două mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.