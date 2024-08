Un caz dificil, al unui pacient cu stimulator cardiac, a fost rezolvat cu succes la Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. Este vorba despre un pacient în vârstă de 61 ani cu stimulator cardiac bicameral implantat in anul 2016, evaluat pentru pierderi repetate a starii de constienta. „Interogarea stimulatorului cardiac a relevat faptul ca pacientul nu avea batai proprii ale inimii fiind total dependent de stimulator, iar parametrii de functionare ai stimulatorului erau in limite normale. Monitorizarea Holter ECG pe 24 ore a suprins episoade in care stimulatorul nu functiona eficient si inima pacintului se oprea pentru cateva secunde. Radiografia toracică de control a ridicat suspiciunea de fractura a sondei de stimulare din ventriculul drept.

In acest context sub protectia cardiostimularii cardiace temporare, dupa izolarea sondelor de cardiostimulare vechi, prin punctia venei subclaviculară dreapta a fost implantata o noua sonda la nivelul ventriculului drept. Vechea sondă din ventricul a fost sectionata si izolata in planul muscular pentru a evita o eventuala perforatie ulterioara.

Vechea sonda de la nivelul atriului drept impreuna cu noua sonda de ventricul drept au fost conectate la un nou stimulator cardiac bicameral cu parametrii optimi de functionare. Evolutia pacientului a fost una favorabila, fara complicatii post-procedurale si fara recurenta episodelor de pierdere a starii de contienta.

Procedura a fost efactuata in cadrul laboratorului de Pacing Cardiac al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Suceava de catre Dr. Ciprian Mihai Mitric medic primar cardiolog impreuna cu Sef Lucrari Dr. Paul-Mihai Boarescu medic specialist cardiolog si asistentele Lacramioara Blanariu și Mariuca Azoicăi.

Fractura de sonda de cardiostimulare a fost obiectivata dupa izloarea sondei din ventriculul drept, si a fost cauza pierderilor repetate a starii de contienta la pacientul nostru. Aceasta este una dintre complicatiile tardive care pot aparea la pacientii cu stimulatoare cardiace, mai ales daca primesc lovituri in zona stimulatorului cardiac. Aceasta se poate manifesta intermitent, asa cum a fost in cazul de fata, dar daca nu este obiectivata la timp si gasita o solutie, poate pune in pericol viata pacientilor care sunt total dependenti de stimulatorul cardiac”, se arată într-un comunicat transmis de purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Judetean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou Suceava, dr. Bogdan Bondaru.