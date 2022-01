Un cetățean din municipiul Suceava cere arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să ia măsuri astfel încât volumul la boxele din exteriorul bisericilor de cartier să fie dat la mic în timpul slujbelor pentru a nu deranja locatarii din blocuri. El a amenințat că dacă nu vor fi luate măsuri va face reclamație la Poliție. ”Vi se pare normal ca în fiecare zi de sărbătoare sau duminică de duminică la Biserica … difuzoarele să fie date la maxim, ca pe stadion? Locuiesc în imediata apropiere a bisericii, iar în zilele când este slujbă la biserică, difuzoarele (megafoane cu stație de amplificare) sunt date la maxim, deranjând liniștea publică. În casele oamenilor care au diferite probleme și vor să se odihnească nu se poate sta din cauza zgomotului. Cred că o biserică trebuie să respecte cetățenii. Nu suntem pe stadion. Am avut discuții cu preoții din această parohie, dar nu vor să înțeleagă. Fiecare om are dreptul să se odihnească și să aibă liniște în propria locuință. Cum ar fi ca eu să scot niște boxe pe geam și să dau la maxim muzica în ziua de duminică, începând de la orele dimineții? Aș fi amendat de poliție. Nu doresc să fac reclamație la poliție, deoarece am încredere în dumneavoastră că veți lua măsurile ce se cuvin. Sunt oameni bolnavi și copii care vor să se odihnească și nu au cum din cauza difuzoarelor date la maxim. Vă invit să veniți și să asistați la o slujbă și vă veți convinge. Este ca la un concert pe stadion. Credincioșii care vor să asculte slujba merg la biserică sau ascultă la TV. La Biserica „Sf. Ioan” din centru este doar un mini difuzor care funcționează încet, pentru credincioșii din afara bisericii. Acolo cum de se poate?Vă rog să luați măsuri cât mai urgente, altfel mă văd nevoit să fac reclamație la poliție, lucru pe care nu țin neapărat să îl fac.Din respect pentru locuitorii din apropierea Bisericii … din …, sunt convins că veți lua măsurile ce se impun.Cu stimă,Un cetățean al Sucevei”, i-a transmis omul înatului prelat.

”Stimate domnule! Întrucât în duminici și sărbători sunt atât credincioși, cât și mămici cu copii mici, în landouri, care rămân afară până la momentul euharistic și doresc să asculte și ei rugăciunile și cântările, participând astfel la Sfânta Liturghie, s-au montat boxe în exteriorul bisericii, venind astfel în sprijinul lor. Atunci când nu sunt credincioși afară, boxele nu sunt puse în funcțiune. În ceea ce privește decibelii care tulbură liniștea celor din apartamente, părintele paroh a fost rugat, prin părintele protopop, să dea volumul stației astfel încât slujba să poată fi ascultată doar de cei care stau în afara bisericii, așa cum se întâmplă și la Mănăstirea Sfântul Ioan, la care faceți referire. Vă doresc un an cu sănătate, pace și liniște sufletească!”, a răspuns IPS Calinic.