Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că încă un cadru militar s-a alăturat echipei medicale condusă de colonel doctor Daniel Derioiu la Spitalul Județean de Urgență ,,Sfântul Ioan cel Mare“ din Suceava. Este vorba despre colonel doctor Decebal Roald Gavrilaș, medic primar, șef laborator de analize medicale la Spitalul Militar de Urgență ,,Regina Maria“ din Brașov, din subordinea Direcției Medicale. Potrivit Ministerului Apărării, acesta are o bogată experiență în domeniul medicinei de laborator, biochimiei, imunologiei, „coordonând un colectiv mic, dar inimos, supus periodic acreditărilor RENAR”.

„Formator pentru studenți și medici rezidenți, domnul doctor contribuie prin tot ceea ce face la complexitatea actului medical, în diagnosticul paraclinic al pacienților cu patologie medico-chirurgicală”, a transmis Ministerul Apărării.