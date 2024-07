Un copil s-a înecat în râul Suceava, în zona localității Mihoveni. Copilul a fost dat dispărut în apele râului fiind căutat de pompierii militari cu o barcă pneumatică.

Copilul a fost găsit și recuperat. Este inconștient și i se aplică manevre de resuscitare.

Din nefericire, a fost declarat decesul băiatului în vârstă de 14 ani.