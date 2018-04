In cursul saptamanii trecute a decedat la Serviciul Judetean de Urgenta Suceava cu diagnosticul de rujeola un sugar in varsta de 7 luni, de sex feminin, cu domiciliul in mediul rural, din teritoriul Sucevei. Copilul a decedat ca urmare a evolutiei nefavorabile si a complicatiilor respiratorii cauzate de rujeola, in a 5-a zi de la internare, in ciuda acordarii celor mai bune servicii medicale.

„Copilul nu avea varsta recomandata pentru a fi vaccinat. Nu cunoastem cu exactitate sursa de imbolnavire, dar atragem din nou atentia, si pe aceasta cale, asupra faptului ca este necesara vaccinarea tuturor copiilor incepand cu varsta de 9 luni. Recomandam parintilor cu copii mai mici de 9 luni sa evite, pe cat posibil, prezenta in locuri aglomerate, contactul cu copii mai mari si nevaccinati, dar care pot transmite boala”, a declarat dr. Cătălina Zorescu, director DSP Suceava.

De la inceputul anului in judetul Suceava s-au inregistrat peste 100 de cazuri de rujeola, in ultima perioada inregistrandu-se chiar o usoara crestere a numarului acestora.

Rujeola – boala cu transmitere aerogena cu grad de contagiozitate de peste 99% in populatiile receptive ( nevaccinate) poate avea o evolutie grava, in special la copiii cu varsta mica. Vaccinarea este singura metoda de preventie.