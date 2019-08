Un copilaș în vârstă de 1 an și 7 luni a murit strivit de utilajul forestier-TAF condus de tatăl său. Tragedia s-a petrecut joi în satul Dârmoxa-Broșteni. Tatăl copilului, un tânăr de 24 de ani nivela terenul din curtea proprietății sale moment în care micuțul a scăpat de sub supravegherea mamei, o tânără în vârstă de 20 de ani și a ajuns sub roțile utilajului. Copilul a fost dus la Unitatea de Primiri Urgențe Vatra Dornei însă leziunile au fost mult prea grave.