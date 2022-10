Un credincios sucevean căruia îi place după cum s-a exprimat el ”să scormonească în știri de cancan” îl acuză pe PS Damaschin de conflict de interese. El i-a trimis o sesizare arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, prin care îl roagă să lămurească situația.

„Înaltpreasfinția Voastră,

Nu e conflict de interese ca Preasfințitul Damaschin să predea la seminar, unde director e diaconul său, care îi sărută mâna mereu? În ipoteza în care Preasfinția Sa ar săvârși o abatere disciplinară, cine îl sancționează? Cine convoacă Consiliul de Administrație? Părintele Hrișcă, subordonatul său la Centrul Eparhial? De asemenea, cum a ajuns dânsul să predea acolo? La inspecția la clasă, cine l-a evaluat? Fix cei care îi sunt subordonați pe linie bisericească? Asta cu binecuvântarea dumneavoastră? E corect, e normal? Ce anume garantează faptul că nu a fost o evaluare superficială, în virtutea funcției sale? Cei ce realizează respectivele inspecții depind de binecuvântarea ierarhului. Ce preot/profesor de religie s-ar pune cu un ierarh?

În virtutea transparenței și a informațiilor de interes public, vă rugăm să ne lămuriți; data trecută ne-ați trimis la Preasfinția Sa, însă nu ați indicat unde și cum poate să fie contactat (deși toate au binecuvântarea dumneavoastră, pentru a putea preda, îi trebuie această binecuvântare, chiar episcop fiind, conform protocolului dintre Biserica Ortodoxă Română și Ministerul Educației).

Mă iertați, am un defect, o patimă poate, să scormonesc în unele chestii, să desfac firul în patru, nu știu cum să scap de ea… Nu am nimic cu Preasfințitul Damaschin, predică foarte bine, însă mă gândesc că dacă legea nu este respectată, mereu am îndoieli cu privire la acțiuni din Biserică, pe care le văd ca fiind rele, îmi place să scormonesc în știri de cancan, fie ele reale sau forțate și îmi pun multe întrebări. Poate e o patimă și aceasta…”, a scris enoriașul.

Iată răspunsul pe larg al IPS Calinic:

1. Preasfințitul Damaschin nu este singurul episcop care predă într-o instituție de învățământ. Citiți Curriculum Vitae al altor ierarhi și vă veți convinge.

2. În cazul în care un ierarh săvârșește abateri, forul care îl judecă este Sfântul Sinod.

3. După cum din comisia de susținere a tezei de doctorat a unui ierarh fac parte profesori, nu episcopi, și evaluarea unui cadru didactic din învățământul preuniversitar, fie el și ierarh, este făcută de o comisie de profesori. Dacă doriți mai multe detalii despre procedura de evaluare sau metodologia numirii pe post, vă puteți adresa fie Preasfinției Sale (adresa de email o găsiți pe site-ul Arhiepiscopiei, la aparatul administrativ), fie Inspectoratului Școlar Județean Suceava, în speță inspectorului pentru disciplina religie.

4. Precizez că Preasfinția Sa, cu binecuvântarea noastră, predă și la Facultatea de Teologie din Iași. Titlul de doctor în Teologie și buna pregătire îl recomandă pentru această slujire a catedrei.

Pace și mult spor la „scormoneli”! Iar dacă voiți să scăpați de patimă, lucrați la curățarea ochiului, căci ochiul bun pe toate le vede bune!