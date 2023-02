Un credincios sucevean este nemulțumit că acatistele publicate în ultima carte de rugăciuni scoasă de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților nu încep complet. El i-a sugerat IPS Calinic câteva noi titluri pentru a fi tipărite în viitor.

„Înaltpreasfințite Părinte Calinic, vreau să vă felicit pentru cartea de rugăciuni de la Editura Crimca, spun aceasta întrucât o pot folosi fără trimiteri la alte pagini când mă rog dimineața și seara, însă acatistele nu încep complet. Dacă nu vă supărați, aș veni cu o sugestie și rugăminte să editați Paraclisul Maicii Domnului primul, al doilea, acatistele săptămânii, Acatistul Domnului Iisus Hristos și Canonul de pocăință, Miezonoptica, Pavecernița, Vecernia, pentru cum să citească creștinii complet pentru fiecare în parte, fără trimiteri la alte pagini, rugăciuni începătoare, psalmi, cu tot cu stih, mă refer la text cu …., în cuprinsul rugăciunilor, motiv pentru care nu ne-am întrerupe la rugăciune”, a scris enoriașul.

”Referitor la sugestiile dumneavoastră, comisia care s-a ocupat de îngrijirea cărții de rugăciuni a optat pentru metoda aceasta (de comprimare a rugăciunilor începătoare) în baza uzanțelor în materie de cărți de cult pe care le întrebuințează Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, ca urmare a recomandărilor Comisiei Carte de Cult de la nivelul Patriarhiei Române. În altă ordine de idei, s-a optat pentru această manieră și din rațiuni de ordin practic; dacă am fi introdus textul rugăciunilor începătoare la fiecare rânduială din cartea de rugăciuni editată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, care, chiar și în forma prezentă, are un număr consistent de pagini, am fi transformat blocul de carte într-o veritabilă armă de război, având în vedere numărul de pagini care s-ar fi adăugat. Desigur, și miza economică a jucat un rol important. Pagini multe, cost finit mai mare; ca să nu mai vorbim de faptul că sunt unele voci prin eparhie care susțin că este prea scumpă. Apoi, s-a mizat și pe cunoștințele minimale ale credincioșilor, în sensul că am considerat că fiecare creștin practicant cunoaște măcar rugăciunile începătoare. Acestea ar fi, în sinteză, unele dintre motivele care fundamentează opțiunea de a nu prezenta desfășurat textul rugăciunilor începătoare și al rânduielii preliminare înaintea fiecărui acatist”, a explicat IPS Calinic.