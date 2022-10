Un credincios sucevean nemulțumit de duhovnicul său a cerut sprijinul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. „Eu îmi căutam duhovnic nou și am cerut sfat la un preot dintr-o biserică. A zis părintele să-i spun pe scurt că era ocupat cu ceva. Am zis că duhovnicul meu nu are răbdare, mă contrazice pe mine. Părintele mi-a spus că m-ar fi primit dacă era mort duhovnicul sau nu aveam, m-a întrebat dacă a dat dezlegare. Da. Părintele a zis doar la mănăstiri sau alte biserici, nu la el.”, a întrebat credinciosul.

”Este adevărat ceea ce v-a spus părintele căruia i-ați solicitat să vă spovedească. Și totuși, dacă nu sunteți mulțumit de duhovnicul actual, cereți-i binecuvântare să mergeți la un alt duhovnic și toate vor fi potrivit bunelor noastre rânduieli”, a răspuns IPS Calinic.