Un credincios sucevean îi propune arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, ”extragerea” părintelui misionar Marius Văduva din zona internetului și aducerea lui la ”lumină” pentru a ține conferințe cu public. ”Părinte arhiepiscop, de la o vreme îl urmăresc pe internet pe părintele misionar Marius Văduva și îmi plac foarte mult învățăturile sale, de aceea vă întreb dacă ar putea fi invitat la o conferință cu public sau într-o zi de duminică la Sfânta Liturghie”, a spus omul. ”Propunerea dumneavoastră a fost înaintată Sectorului Catehizare, Tineret și Educație pentru viață”, a transmis IPS Calinic.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating