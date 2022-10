Un credincios sucevean vrea să știe de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, cum poate un catolic să treacă la credința ortodoxă și dacă unui preot catolic care trece la Ortodoxie i se recunoaște preoția.

”Caut niște răspunsuri legate de unele învățături sau practici ortodoxe pe care le am auzit în cadrul unor discuții. Menționez că nu am studii teologice și nu știu ceea ce este corect în cele auzite, drept urmare, dacă greșesc, vă rog să mă iertați.

1. Am auzit faptul că dacă un catolic dorește să treacă la credința ortodoxă nu trebuie să se mai săvârșească Taina Sfântului Botez, ci doar Mirungerea, deoarece botezul catolic a fost săvârșit în numele Sfintei Treimi și nu se poate săvârși de două ori aceeași taină.

2. Dacă un preot catolic face „trecerea”, respectiv Mirungerea la Ortodoxie, acestuia i se va recunoaște preoția și în cadrul Bisericii Ortodoxe deoarece catolicii au succesiunea apostolică, deci și harul Preoției se revarsă asupra acestora și nu mai trebuie săvârșită a doua oara Sfânta Taina a Preoției.

Vă rog, Înaltpreasfinția Voastră, dacă se poate să îmi răspundeți la aceste subiecte, deoarece mie mi se par greșite, având în vedere faptul că dacă accepți o Taină, le recunoști și pe celelalte.Iertare pentru deranj și îndrăznire și de eventualele greșeli, poate din necunoștință.”, a întrebat enoriașul.

”Subiectul la care faceți referire este tratat pe larg în lucrarea „Primirea la Ortodoxie a celor de alte credințe”, tipărită în 2014 de Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”, i-a răspuns IPS Calinic.