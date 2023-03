Un credincios sucevean vrea să știe de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, cum se acordă salariile personalului clerical în cadrul unei mănăstiri. „Înaltpreasfinția Voastră, Vă rugăm să ne lămuriți în ce măsură se acordă salariile personalului clerical, monahal în cadrul unei mănăstiri. Sunt mănăstiri unde statul de plată se semnează fictiv, fără o realitate în practică. Dacă îmi amintesc bine, există o hotărâre sinodală care dispune ca jumătate din salariu să fie dat mănăstirii și jumătate personalului. Nu cred că poate fi ridicat motivul cazării, mesei, curentului etc. pentru întreg salariul, deoarece ar depăși cu mult chiria unei camere, nici măcar a unei garsoniere. Cu considerație!”, a întrebat mireanul.

”Nu pot să vă spun ce se întâmplă cu salariile personalului angajat din schituri și mănăstiri, deși în cadrul sinaxelor monahale am recomandat stareților și starețelor să acorde personalului angajat salariile. Ceea ce vă pot spune este că, în perioada în care am fost în Mănăstirea Putna, fiind parte a personalului angajat, am primit salariul integral, fără ca mănăstirea să fi ridicat vreun fel de pretenții”, a răspuns înaltul prelat.