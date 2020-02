Redactorul șef adjunct al televiziunii Intermedia, Dinu Zară, s-a înscris în USR. El a făcut anunțul pe pagina sa de socializare. Zară a explicat că a decis să-și asume un rol politic ” pentru că vreau să contribui direct la schimbarea pe care mi-o doresc în Suceava și în întreaga țară”.

”Unii dintre voi veți fi surprinși de acest anunț, alții veți considera că a fost o decizie firească. Unii poate că veți fi dezamăgiți, alții foarte bucuroși. Am 13 ani de cariera în mass-media. Ani în care m-am aflat întotdeauna în serviciul publicului. Ani în care am pus pe primul plan interesul cititorului de a fi informat despre cum autoritățile își exercită atribuțiile, despre cum sunt cheltuiți banii publici și despre practicile incorecte din activitatea oamenilor politici sau instituțiilor publice. Am scris, am publicat, am atras atenția, am investigat ilegalități, am descoperit decizii complet greșite, am demonstrat cheltuirea inutilă sau ilegală a fondurilor publice. Dar jurnalistul este un observator. În schimb, un rol politic îți permite să contribui activ la eliminarea unor astfel de practici. M-am înscris săptămâna trecută în USR. Adeziunea a fost validată, sunt de acum membru al filialei USR Suceava și mă aflu în perioada de tranziție de la cariera mass-media la asumarea unui rol politic”, a spus Zară. El a arătat că a ales USR ” pentru că este reacția vehementă a societății față de politica de cumătrie practicată de vechile partide. USR este locul unde promovarea oamenilor noi în politică și democrația internă nu sunt vorbe goale. Partidele vechi refuză să înțeleagă că vremea baronilor locali a trecut, refuză să se modernizeze, refuză să renunțe la combinații și insistă să rotească aceleași fețe pe aceleași funcții”.

Sursă foto: www.facebook.com