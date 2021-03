Cunoscutul medic stomatolog sucevean Ioan Costea susține că după izbucnirea crizei sanitare, pentru a menține funcțional cabinetul a cheltuit câteva mii de euro, dar fără a i se deconta ceva. Doctorul a declarat, la Radio Top: „Eu, personal, nu am primit nici 5 bani și am fost printre puținii care și-au deschis cabinetul în pandemie. Mulți nu au vrut să se complice și pe bună dreptate. Pe ce s-au dus banii? Păi, dezinfectant pentru clanță, covorul dezinfectant trebuie schimbat tot timpul, treci prin altceva care-i cu clor, dispozitiv pentru dezinfectarea aerului, vaporizator, lampă nu știu de care, echipamente de protecție. Bașca pacientul. Îi pui și aia, și aia, și aia. Numai nu-i lucrăm prin mască pacientului, încolo eu trebuie să-l protejez pentru că altfel te joacă, pe românește, pentru că lumea s-a cam ciudățit. Vine și spune că a luat COVID de la cabinet… De la cine ai luat, pentru că ți-am asigurat toate măsurile? Și apa cu care îți clătești gura are dezinfectant în ea. Și-atunci, de unde? Dar, dacă el te dovedește, ești bun de plată”.

Pe de altă parte, doctorul Costea a afirmat că în România serviciile stomatologice au costuri mai mici decât în Vest. Medicul a spus: „De asta se și explică de ce am pacienți din Austria, din Germania, din Anglia, și nu numai români. Vin pentru că serviciile sînt de calitate și accesibile ca preț”. Ioan Costea a completat: „Cu ani în urmă am avut o înțelegere cu o casă de asigurări din Germania. Lor le convenea să-și trimită asigurații la mine. Eu le făceam forme, era hârțogăraie fără număr, fără număr, însă mie îmi convenea fiindcă îmi plăteau mai mult decât un român”.