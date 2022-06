De Ziua Mediului a fost lansată la Constanța campania națională „Turism fără deșeuri”, prin care organizatorii, Asociația Act for Tomorrow și Kaufland România, invită turiștii și locuitorii orașelor să se alăture unei călătorii pentru o Românie mai verde și mai curată. Prin această campanie, voluntari din toate colțurile țării vor curăța deșeurile aruncate în mod iresponsabil în mijlocul naturii și vor reda farmecul celor mai frumoase zone turistice din România.

Campania a debutat la Constanța, pe 5-6 iunie, cu două evenimente inedite de ecologizare, pe Lacul Tăbăcăriei și în zona Digului Pescăriei. În următoarea perioadă, campania va ajunge în următoarele destinații: Transfăgărășan (11 iunie), Cheile Turzii (18 iunie) și Valea Prahovei (25 iunie). Orice persoană dornică să participe la unul dintre evenimente o poate face completând următorul formular: https://forms.gle/naev3ZKxSZuyv4xbA

Totodată, în cadrul evenimentelor din acest sfârșit de săptămână a fost lansată cea de-a IV-a ediție a celui mai amplu program de protejare a apelor din România, „Acționăm pentru Ape – A.P.A.”, organizat de Act for Tomorrow și Kaufland România.

În cadrul evenimentelor de la Constanța, 246 de voluntari, atât constănțeni, cât și turiști, s-au înarmat cu bărci, caiace, mincioguri, clești, saci, dar și cu mult entuziasm și au curățat apele Lacului Tăbăcăriei, sufocate de gunoaie, dar și deșeurile acumulate între stabilopozii din zona Digului Pescărie. 80 dintre voluntarii prezenți la cele două evenimente sunt angajați Kaufland România, veniți din toate colțurile țării special pentru a da un exemplu turiștilor care urmează să vină pe malul mării în acest an și pentru a pregăti litoralul pentru sezonul estival. În total, au fost colectați 345 saci de deșeuri, însumând 3.160 kg (1.220 kg deșeuri reciclabile, 1.860 kg deșeuri menajere), în cadrul evenimentelor, atât pe lacul care se întinde pe o suprafață de 99 ha, cât și de pe malurile acestuia, din parc, dar și dintre stabilopozi. De asemenea, în zona Digului Pescărie, echipa de voluntari a găsit un delfin mort, în stare avansată de descompunere, iar autoritățile au fost alertate cu privire la acest fapt.

Evenimentele au fost organizate de Asociația Act for Tomorrow și Kaufland România, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța, Administrației Naționale Apele Române, Rotary Club Constanța Yachting și ANSPSR Constanța.

Organizatorii trag un semnal de alarmă privind situația Lacului Tăbăcăriei, devenit în ultimii ani o expresie a nepăsării și degradării, în ciuda mesajelor transmise către populație. Mormane de deșeuri zac atât pe aleile și în spațiile verzi ale parcului, cât și pe luciul apei sau depozitate pe fundul lacului. Deși acest lac este de o frumusețe aparte, fiind locuit de lebede, vidre, pelicani, rațe sălbatice și alte specii, acestea sunt nevoite să trăiască printre pet-uri, ambalaje de dulciuri și semințe, pungi, bidoane și alte gunoaie. Un aspect necesar pentru salvarea Lacului Tăbăcăriei este găsirea unor soluții pe termen lung pentru administrarea Lacului Tăbăcăriei, astfel încât acest loc să ajungă în administrarea unor instituții publice competente, care să îi valorifice potențialul, să îl îngrijească corespunzător și să prevină poluarea cu deșeuri.

În urmă cu 2 ani, Asociația Act for Tomorrow a organizat un amplu eveniment de ecologizare a Lacului Tăbăcăriei, iar autoritățile locale desfășoară periodic acțiuni de igienizare, însă cu toate acestea apele lacului sunt confundate cu niște coșuri de gunoi de către persoane iresponsabile.

„România are nevoie de turiști responsabili, cărora să le pese de natură. Este nevoie să ne unim forțele pentru a nu lăsa ca cele mai frumoase locuri din țara noastră, pe care le îndrăgim și cu care ne mândrim, să ajungă istorie. De aceea, invităm atât turiștii, cât și locuitorii orașelor să vină alături de noi în această calătorie prin care ne unim forțele pentru a construi o Românie mai verde și mai curată. Am dat startul acestei campanii la Constanța, un oraș emblematic pentru turismul românesc, dar și un oraș care este gazdă a numeroase proiecte de mediu și responsabilitate socială dezvoltate de Asociația Act for Tomorrow, alături de Kaufland România și autoritățile locale. Pentru a doua oară am curățat deșeurile de pe Lacul Tăbăcăriei, acest loc extrem de valoros din punct de vedere al biodiversității. Alături de partenerii noștri vom continua eforturile pentru a reda frumusețea acestui loc care ar trebui să redevină un simbol al Municipiului Constanța”, a declarat Andrei Coșuleanu, fondator Act for Tomorrow.

„Ne bucurăm să lansăm campania Turism fără deșeuri, prin care pregătim cele mai importante zone turistice din România pentru sezonul estival. Îi felicit pe colegii mei din echipa Kaufland, angajați din toate colțurile țării care au răspuns pozitiv acestei campanii și se alătură ca voluntari pentru a reda farmecul celor mai frumoase zone turistice din România. Voluntariatul și angajamentul pentru mediu sunt componente esențiale în cadrul Kaufland Romania fiind promovate și încurajate la toate nivelurile, iar campania demarată astăzi alături de Act for Tomorrow reprezintă o continuare firească a eforturilor pe care le facem pentru a proteja mediul înconjurător”, a declarat Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România.

Grupul Schwarz, din care face parte şi compania Kaufland România, se numără printre cele mai mari societăţi comerciale internaţionale, îşi cunoaşte şi îşi asumă responsabilitatea faţă de mediu la nivel global. Prin REset Plastic, a elaborat o strategie internaţională integrată, care cuprinde cinci domenii de acţiune: reducerea cantităţii de plastic din ambalaje, regândirea designului acestora, reciclarea şi eliminarea completă a plasticului, precum şi inovare şi educare în acest domeniu. Astfel, viziunea „Mai puţin plastic – circuite închise” devine realitate. Pentru mai multe informaţii despre REset Plastic vizitaţi kaufland.ro/resetplastic.