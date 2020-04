Începând cu vinei, 3 aprilie, un detașament din cadrul Batalionului 202 Apărare Chimică, Biologică, Radiologică şi Nucleară (CBRN) din Divizia 2 Infanterie Getica (Intervenţie la Dezastre), acționează în sprijinul autorităților locale pentru decontaminarea/ dezinfectarea căilor rutiere, tehnicii sanitare și personalului medical din municipiul Suceava. Militarii participă, astfel, la efortul național de limitare a efectelor pandemiei generată de COVID-19.

Detașamentul, compus din 10 autospeciale de decontaminare a terenului, 1 autospecială de decontaminare a personalului și aproximativ 70 de militari, va utiliza soluții de dezinfectare (hipoclorit de sodiu) care necesită luarea unor măsuri de precauție privind accesul persoanelor în zonă pentru o perioadă de timp de până la două ore, măsuri ce vor fi stabilite și implementate de autoritățile locale.

Forțe și mijloace de sprijin, din mai multe unități din subordinea Diviziei 2 Infanterie, vor executa în zona respectivă misiuni de transport, asigurare medicală, însoțirea coloanelor și controlul circulației.

Foto: Carlescu Cătălin