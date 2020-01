Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că în cursul zilei de joi a discutat la Ministerul Dezvoltării și Compania Națională de Investiții despre modernizarea drumului care face legătura între mănăstirile Moldovița și Putna. Gheorghe Flutur a spus că aceasta este o investiție de turism strategică, respectiv modernizarea unui drum prin pădure între aceste mănăstiri. Flutur a spus că pentru realizarea investiției, Consiliul Județean Suceava intenționează că preia de la Romsilva acest drum forestier, cu o lungime de 31 de kilometri. „Este un traseu foarte pitoresc și dorim să legăm cele două mănăstiri, printr-o investiție pe un drum forestier pe care să-l preluăm și să obținem bani de la CNI. Asta pentru a scurta traseul de la Moldovița la Putna, prin pădure”, a spus Flutur. El a declarat că CJ Suceava are deja în derulare, în acea zonă, lucrări la mai multe poduri, însă este nevoie de acestă investiție în modernizarea întregului drum.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating