Un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne va monitoriza drumurile nationale din judetul Suceava in perioada 26-28 aprilie dar si de 1 Mai in cadrul unei actiuni privind cresterea gradului de siguranta rutiera. Anuntul a fost facut de prefectul judetului, Mirela Elena Adomnicai marti in cadrul unei conferinte de presa unde a prezentat masurile luate de institutiile din subordine privind cresterea sigurantei rutiere si a ordinii publice in perioada Sarbatorilor Pascale.

“Politia judeteana va insista in mod deosebit asupra sigurantei rutiere în această perioadă având în vedere că județul Suceava este unul cu specific turistic si vor fi prezenti foarte multi turisti ceea ce creează o aglomerare in trafic și un risc de aparitie a ambuteiajelor. Pe langa actiunile obișnuite pe care le întreprind pentru siguranta rutieră avem suplimentar pentru 26-28 aprilie și pentru 1 mai un sistem de monitorizare aeriana. Un elicopter din cadrul MAI va survola zona avand practic acoperite trei judete Suceava, Iași și Neamț. De asmenea pe punctele critice pe care le cunoaștem DN17 în special unde avem aglomerare în trafic se suplimenteza cu echipaje rutiere în mod deosebit pe zona de intersecții unde se va acționa pentru fluidizarea traficului. De asemenea avem echipaje suplimentare pe DN2E un drum unde am avut mai multe accidente si in special dinspre Păltioasa spre Falticeni acolo vor fi echipaje suplimentare”, a declarat Adomnicai.