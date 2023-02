Un enoriaș sucevean foarte vrea să știe dacă Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, are aprobarea arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să slujească în județul Suceava. El s-a adresat cu o scrisoare către IPS Calinic. ”Ați precizat faptul că, în anul 2022, Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a slujit în Eparhia Sucevei și Rădăuților de 44 de ori. Vă rugăm să ne spuneți dacă acesta a solicitat aprobarea dumneavoastră de fiecare dată, conform canoanelor Bisericii și a Statutului de Organizare și de Funcționare al Bisericii Ortodoxe Române. Dacă sunteți binevoitor, ne puteți spune dacă personalul mănăstirii din Vatra Dornelor este închinoviat pe Arhiepiscopia Sucevei si Rădăuților și dacă Înaltpreasfințitul Teodosie solicită binecuvântarea dumneavoastră când vine la această mănăstire. Pentru că Înaltpreasfinția Voastră sunteți eparhiotul și așa se face”, a scris enoriașul.

Iată răspunsul IPS Calinic:

1. Întrucât există o evidență a slujbelor înseamnă că Înaltpreasfinția sa nu a putut sluji fără știrea noastră.

2. Atât mănăstirea, cât și personalul monahal de la Dorna Arini, mai puțin Fundația, se află în jurisdicția Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.