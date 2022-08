Un enoriaș vrea să afle de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, de ce se redeschid atâtea mănăstiri în județul Suceava ”când viața monahală este în picaj uriaș”. ”Doresc să vă întreb de ce se redeschid atâtea mănăstiri în județul nostru, când viața monahală este în picaj uriaș, referitor la numărul persoanelor ce doresc a intra în mănăstire? Nu e o problemă zonală, e o problemă națională din câte am citit și urmărit la Trinitas TV, cât și în diverse discuții culturale legate de acest subiect. Nu mai bine mai puțin și mai calitativ? Am văzut că sunteți deranjat când se oferă un feed-back, chiar se evită deseori răspunsul concret referitor la unele întrebări, dar mergem înainte. Nu este nimeni perfect. Cine vine cu o laudă sau cu o întrebare aiurită, i se răspunde pe 2 pagini. Alte întrebări importante sunt evitate discret, probabil deranjează. Așadar, la Mănăstirea …, (la Mănăstirea) ….. de exemplu, știți poate câte persoane participă duminica la slujbe? Fac „concurență” parohiilor de mir din acele sate, unele improvizate momentan până la finalizarea noilor construcții, iar „Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, şi nici vouă…”, nu merg enoriași suficienți nici într-o parte, nici în alta. Care este scopul acestor mișcări ale dumneavoastră? Ați ajuns probabil în top 3 în România la numărul de mănăstiri deschise și redeschise, suntem curioși ce pași mai urmează pe viitor. Mereu este ceva nou la Suceava, referitor la activitatea bisericească. Doar că, uneori, se fac lucrurile din ambiție, mândrie, cine mai știe”, i-a scris enoriașul IPS Calinic.

IPS Calinic: ”Redeschidem mănăstirile pentru că este un drept legitim al acestora ca, în perioadă de libertate religioasă, să își împlinească menirea pentru care au fost întemeiate”

”Redeschidem mănăstirile pentru că este un drept legitim al acestora ca, în perioadă de libertate religioasă, să își împlinească menirea pentru care au fost întemeiate, potrivit dorinței ctitorilor. Considerați că ar fi mai bine ca aceste comori ale spiritualității înaintașilor noștri să fie lăsate în paragină, să stea închise ori să devină muzeu? Ori să ne complacem în a ne plânge că viața monahală este „în picaj uriaș”, cum prezintă media, nefăcând nimic? În timpul războiului sau al aplicării Decretului 410 din 1959, în Mănăstirea Putna erau 2, 3 călugări, acum sunt 120. Iar când s-a deschis Mănăstirea Cămârzani era un singur călugăr, ieromonah, acum sunt peste 100 de călugărițe. Și exemplele pot continua.

Cât despre eficiența acestor mănăstiri redeschise, spiritual este una care nu poate fi cuantificată în cuvinte. Ce înseamnă pentru dumneavoastră suficienți enoriași? Acolo unde preoții își împlinesc cu râvnă și dragoste slujirea, bisericile lor sunt pline, chiar dacă în preajma acestora sunt câte două-trei mănăstiri. Biserica satului din localitatea Putna este la 10 minute de Mănăstirea Putna și la 30 de minute de Mănăstirea Sihăstria Putnei și, slavă Domnului, lăcașul este plin duminica și în sărbători. Ce va urma? Nimic din ce este străin Bisericii, dacă Dumnezeu ajută. Și nu din ambiție sau mândrie, după cum tendențios afirmați. Cât despre feed-back-ul despre care vorbiți, nu mă deranjează dacă acesta vizează lucrarea Bisericii și nu este motivat de interesele personale ale celor care scriu. Și apoi, de ce și cu ce vă deranjează redeschiderea unei mănăstiri, indiferent dacă are sau nu mulți viețuitori ori pragul îi este călcat de puțini sau mulți credincioși, dacă nu vă aduce un prejudiciu personal? Până în 1989 au fost destui care au închis mănăstiri; din păcate, constat că încă mai sunt din stepena lor”, a răspuns înaltul prelat.