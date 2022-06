Un enoriaș i-a sesizat arhiespiscopului Sucevei și Rădăuților, ÎPS Calinic, că un preot sucevean a refuzat să-i înmormânteze o rudă în lipsa unui document care nu mai este necesar. „Am înmormântat zilele acestea o rudă în arhiepiscopia dumneavoastră și mi-a fost necesară adeverința de înhumare. La Primăria de unde am scos actele de deces din altă arhiepiscopie ni s-a transmis că reglementările legale s-au schimbat și pentru înhumare nu mai este necesară această adeverință și nu ne-au mai eliberat-o. Pentru înhumare este suficientă doar o copie după certificatul de deces. Preotul locului nu a vrut să o îngroape fără adeverința de înhumare și am reușit într-un final, cu o anumită greutate, să o obținem de la Primăria unde a fost înregistrat decesul. Însă ar fi bine dacă ați putea anunța preoții din arhiepiscopia dumneavoastră că adeverința de înhumare nu mai este obligatorie, iar înhumarea se poate face doar pe baza certificatului de deces pentru a preîntâmpina situații de acest fel. Din ce am înțeles, reglementările legale nu s-au schimbat de mult timp, iar această informație încă nu a ajuns la toate părțile implicate. Toate cele bune! Mulţumesc”, a sezizat enoriașul.

În răspunsul transmis acestuia, ÎPS Calinic a precizat că această adeverință nu mai este necesară și că în perioada următoare va fi transmisă o circulară la nivelul arhiepiscopiei pentru a nu mai apărea astfel de situații. „Doamne, ajută! Într-adevăr, după cum ați sesizat, legislația s-a modificat și nu mai este obligatorie adeverința de înhumare. Ea se poate emite la cerere, însă nu este obligatorie. Înregistrarea în mitricale se face pe baza certificatului de deces, care trebuie prezentat preotului slujitor (administrator de cimitir). În practică, astfel se petrec lucrurile deja în Municipiul Suceava. Pentru o practică unitară, vom emite o circulară la nivel de arhiepiscopie, pentru a se evita anumite neînțelegeri în astfel de situații sensibile. Pace și bucurie!”, a spus ÎPS Calinic.