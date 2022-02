Un enoriaș sucevean i-a scris arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, sugerându-i să-l lase pe PS Damaschin să slujească în fiecare zi la câte o parohie din teritoriu. ”Vă mulțumim pentru hotărârea din 9 februarie 2022, prin care s-a stabilit ca în parohia unde sunt doi sau trei preoți să se săvârșească Sfânta Liturghie și în cursul săptămânii. Ne-am bucura foarte mult ca și Preasfințitul Damaschin, excelent slujitor și predicator, să viziteze în fiecare zi, mai ales în posturi, câte o parohie, deoarece poate coordona mai bine activitatea protopopului misionar și a preoților din parohie. La catedrală și la sfintele mănăstiri să slujească Înaltpreasfinția Voastră, iar episcopul-vicar să slujească la parohii. Sfinte bucurii!”, a scrs enoriașul.

IPS Calinic: ”Cât despre unde și cât să slujească chiriarhul sau episcopul-vicar, nu dumneavoastră puteți decide”

”Faptul că peste puțin timp în eparhie vom avea un Ioan Gură de Aur, sau un Grigorie Teologul, sau un Asterie al Amasiei, sau un Ilie Miniat, sau toți la un loc, nu face decât să mă bucure. De altfel, susțin prin publicații și încurajez activitatea predicatorială la nivel de eparhie.

Cât despre unde și cât să slujească chiriarhul sau episcopul-vicar, nu dumneavoastră puteți decide. Aceasta este o prerogativă a chiriarhului, iar uneori a patriarhului sau mitropolitului”, i-a răspuns IPS Calinic.