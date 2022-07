Un enoriaș reclamă la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților că la mănăstirile sucevene din zona sa sunt cununați numai copiii de bani gata. „Înaltpreasfinția Voastră, vă rog, lămuriți-mă dacă se pot face cununii religioase în mănăstiri? Vă mulțumesc! Conform sursei: https://doxologia.ro/intreaba-preotul/putem-sa-ne-cununam-religios-biserica-unei-manastiri , nu s-ar face, dar observ în zona în care locuiesc o tot mai mare „întrecere” între fiii patronilor care optează pentru a fi cununați în mănăstiri. Sigur că este mai important să fii cununat și să nu trăiești în păcat. Dar nu pot să înțeleg de ce pentru unii oameni cu bani se poate și pentru oamenii de rând nu.”, a i-a scris enoriașul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic.

IPS Calinic: ” Din cauza pandemiei a fost nevoie ca și mănăstirile să accepte oficierea cununiilor unor prieteni ai acestora, care le susțin lucrarea misionară, filantropică, edilitară etc. Asta nu înseamnă că în mănăstiri s-au cununat numai copiii „de bani gata”.

”Cununia fiind una dintre cele șapte Sfinte Taine, se poate oficia în mănăstiri, cu condiția ca la săvârșirea Tainei să fie prezent/prezenți și preotul/preoții din parohia căruia/cărora provin mirii. Doar ei pot elibera Certificatul de Cununie. Desigur, de preferat este ca această Taină să se săvârșească în parohii, numai că, de doi ani încoace, pandemia a dat peste cap programarea nunților, îndeosebi în ceea ce privește rezervarea la restaurant. Ori, în atare situație, a fost nevoie ca și mănăstirile să accepte oficierea cununiilor unor prieteni ai acestora, care le susțin lucrarea misionară, filantropică, edilitară etc. Asta nu înseamnă că în mănăstiri s-au cununat numai copiii „de bani gata”. Nicidecum. Cununiile în mănăstiri se fac doar cu binecuvântarea chiriarhului și fără plata vreunui canon. Pace și bucurie!”, a răspuns IPS Calinic.