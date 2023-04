Un enoriaș sensibil a fost nemulțumit de modul în care preotul unei biserici din Fălticeni a ținut slujba Învierii Domnului. El s-a plâns arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. ”Doresc să îmi exprim nemulțumirea pe care am avut-o participând la slujba Învierii Domnului oficiată la Parohia ….. din Protopopiatul ….., mai cu seamă asupra părintelui paroh al acesteia, ….. Slujba a fost desfășurată în mod dezordonat, iar momentele care m-au marcat au fost cele în care părintele paroh a citit (răcnind) Evanghelia afară, apoi momentul în care trebuia să intre în biserică, după procesiunea din jurul bisericii, când uitase pasajul cu „Ridicați căpetenii porțile voastre…”, iar ceea ce m-a intrigat cel mai tare fiind momentul sfințirii Paștilor în timpul Sfintei Liturghii, când parohul a început să toarne în mijlocul bisericii sticle de vin într-o oală cu pâine tăiată, apoi să o sfințească cu agheasmă, ca mai apoi aceasta să se presupună a fi „Paști”. Din câte știam, această practică nu este regăsită decât în Ardeal, luată de pe filieră calvină…La Biserica „Sfântul Proroc Ilie” nu am mai trecut până acum, deoarece nu sunt din oraș, eu venind la slujbă împreună cu viitoarea mea soție care stă în Fălticeni. Însă din câte am înțeles de la credincioșii de acolo, părintele paroh este destul de răstit și când predică și când slujește… Și consider că nu este foarte sănătos pentru comunitate ceea ce face”, a scris enoriașul.

IPS Calinic i-a trimis răspunsul părintelui, preot care, de la venirea sa, nu a întâmpinat nicio nemulțumire din partea enoriașilor sfinției sale:

„Hristos a înviat!

Slujba de Înviere a fost desfășurată în curtea bisericii, fiind folosit altarul de vară. Nu cred că slujba a fost dezordonată. Au participat copii îmbrăcați în veșminte, au fost consilierii parohiali care au format procesiunea pentru înconjurarea bisericii și apoi noi, preoții. Există posibilitatea să fi fost puțină dezordine având în vedere schela existentă în jurul bisericii. La intrarea în biserică a existat într-adevăr un moment de bâlbâială. Având în vedere faptul că slujba s-a desfășurat afară, am folosit o stație de amplificare. Sfințirea pâinii care se numește Paști a fost făcută la momentul potrivit, la Axion. Prescura a fost tăiată bucăți mici și așezată într-un vas curat. Fiind o cantitate de prescură mai mare, s-a folosit vin (dar nu în cantități impresionante), s-a citit rugăciunea și apoi a fost împărțită credincioșilor în pahare cu capac.

Slujesc de 31 de ani, dar niciodată nu mi s-a reproșat că slujesc răstit sau am o astfel de atitudine. Bănuiesc că este o percepție a semnatarului acestui mesaj, având în vedere faptul că m-a văzut pentru prima dată (așa reiese din text).

Desigur că aș fi fost mult mai bucuros dacă se observa întreaga activitate administrativă, filantropică, dar mai ales liturgică, având în vedere că în această perioadă au fost cel puțin trei Sfinte Liturghii pe săptămână, Taina Sfântului Maslu de două ori, program de spovedanie zilnic”.