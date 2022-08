Un enoriaș sucevean vrea să știe dacă nepoata sa și nepotul soției sale se pot căsători. ”Am o întrebare care mă macină de ceva vreme. Este posibilă căsătoria dintre nepoata mea și nepotul soției mele? (fiica surorii mele cu fiul surorii soției mele)”, l-a întrebat suceveanul pe IPS Calinic.

”În cazul expus de dumneavoastră este rudenie din cuscrie de felul II, grad VI. Nefiind amestec ilicit de nume, ci doar rudenie prin alianță, ei situându-se amândoi sub gradul parental, este posibilă căsătoria”, a răspuns ierarhul.