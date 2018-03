Un expert din Regiunea Schwaben, din Germania, a fost prezent astăzi, la Suceava, pentru primele discuții despre înființarea școlilor de meserii și dezvoltarea învățământului dual. Este vorba despre Georgeta Schild, coordonatorul compartimentului de instruire continuă din cadrul Camerei de Comerț și Industrie Schwaben, din Augsburg. Georgeta Schild a participat, alături de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, la o dezbatere pe aceste teme, la care au participat și reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie Suceava, primarul Ion Lungu, ai Inspectoratului Școlar Județean, directorul Colegiului „Petru Mușat”, precum și reprezentanți ai companiei Ambro. De precizat că prin sprijinul acestei firme, la Colegiul Petru Mușat a fost înființată prima clasă de învățământ dual la această unitate școlară.

După întâlnirea de la Consiliului Județean, Gheorghe Flutur a precizat că „anul trecut solicitam sprijin și lămuriri mai multe în domeniul acesta foarte vast pe care îl are Germania în domeniul învățământului dual, pe școlile de meserii mai exact. Am avut o discuție extrem de aplicată și vreau să-i mulțumesc doamnei Schild, care ne-a explicat pe larg experiența Germaniei pe școlile de meserii, faptul că rolul cel mai important acolo îl are Camera de Comerț și Industrie. Numai la nivelul instituției pe care o reprezintă sunt 1.800 de cursuri pe an de specializare. Dar important este că cei care îi învață pe ucenici sunt oameni care vin din producție, de la firme, care au o atestare, dar care au și o pregătire pedagogică minimă. Dar cel care te învață meserie întâi trebuie să o știe el. Să nu vină cu teorie, să vină cu practică. Dincolo de asta, mediul de afaceri este cel care finanțează desfășurarea acestor activități și se pune un foarte mare accent pe relația dintre întreprindere și ucenic”, a declarat șeful administrației județene. El a mai adăugat că rolul de mediator îl are Camera de Comerț și Industrie.

Gheorghe Flutur a mai spus că în urma întâlnirii de astăzi s-a convenit organizarea unor alte discuții și cu ceilalți agenți economici care au cerut clase de învățământ dual. „Mă refer la un agent economic din Câmpulung Moldovenesc, care a cerut specializări în domeniul pielăriei, apoi Filatura din Gura Humorului, care dorește o clasă pentru acest domeniu, dar și la Suceava pentru mecanici și mecanici auto, pentru că sunt solicitări din partea a două firme. După ce ne vom întâlni și cu ceilalți agenți economici cu care mai doresc vreau să plecăm la Brașov, la o discuție cu cei care au pus bazele învățământului dual în România. Și vă aduc aminte că acolo a pornit o școală privată de învățământ dual, care a fost făcută la inițiativa unui grup de 13 firme germane care au investit în Brașov și care au socotit că au nevoie de forță de muncă calificată. Însă mergem să învățăm și de la ei”, a mai precizat președintele CJ Suceava.

Gheorghe Flutur a spus că un alt proiect este și înființarea Forumului de dezvoltare economică a județului Suceava. „În cadrul acestui forum vrem să abordăm cele mai sensibile probleme ale mediului de afaceri. Una din ele este forța de muncă. Mai exact lipsa forței de muncă și în special a forței de muncă calificată. Apoi instabilitatea forței de muncă, migrației ei. De asemenea, trebuie să vedem ce pârghii și facilități pot fi acordate de firme, ce burse pot fi acordate de stat, ce facilități pot să acorde autoritățile locale pentru ca la Suceava să vină mai mulți investitori să investească, să creeze locuri de muncă pentru oamenii de aici”, a încheiat Gheorghe Flutur.

La rândul ei, Georgeta Schild a subliniat faptul că prin dezvoltarea învățământului dual pentru specializare personalului, județul Suceava ar deveni mai atractiv pentru investitori. „Mă bucur că am avut posibilitatea să prezint rolul important al Camerei de Comerț pentru legătura între agenții economici și școlile de formare profesională, ca mediator, ca supervizor. Și sper că micile începuturi, care s-au făcut deja în acest domeniu, în județul Suceava, să prindă contur și să se materializeze într-un învățământ dual bine pus la punct, poate după modelul german, poate o combinație între modelul german și alte modele. Important este faptul că prin învățământul dual județul Suceava cu siguranță va putea atrage investitori străini în zonă și va putea asigura o creștere economică a zonei prin introducerea acestui fel de învățământ”, arătat Georgeta Schild.