Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților anunță că ieromonah Petru Geonea (cunoscut sub numele Petru Ieromonahul) nu are binecuvântare să slujească în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. ”Intervențiile sale pe canalele de socializare conțin învățături greșite, folosind mereu limbaj denigrator în susținerea expunerii sale.

Vă rugăm să nu vă lăsați înșelați de astfel de persoane pentru a nu rămâne păgubiți financiar și sufletește. Vă îndemnăm să intensificați rugăciunea, să participați la slujbele Bisericii și să rămâneți în comuniune cu Biserica Ortodoxă Română”, transmite Biroul de presă al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților