Unul dintre jurații emisiunii „iUmor” mărturisește faptul că a fost dat afară de la cârma show-ului de la Antena 1. Evenimentul i-a lăsat un gust amar și nu s-a sfiit să mărturisească public acest lucru, notează click.ro.

Costel Bojog a fost cel care l-a înlocuit pe Mihai Bendeac în anul 2022 în juriul emisiunii. După ce producătorii au decis că este potrivit pentru acest rol, Costel nu a mai stat pe gânduri și a acceptat propunerea. Ce s-a întâmplat, însă, după ceva timp, l-a luat prin surprindere chiar și pe el.

„M-au dat afară de la iUmor. Am dezvoltat o agresivitate și o frustrare foarte mare. Când am vorbit cu echipa de producție să fiu jurat pentru că Mihai Bendeac plecase, am stabilit niște condiții – care nu au fost respectate. Eram foarte supărat înainte. Mă simțeam umilit, batjocorit, neimportant. Ceea ce m-a enervat foarte tare a fost că nu m-au anunțat că mă vor da afara, a trebuit să intuiesc eu. Scuza colegilor mei a fost că ”da mă, așa e în televiziune”. E penibil! Refuz să lucrez într-un mediu atât de toxic. Și a fost frustrarea aia foarte nasoală pentru că nu voia nimeni să-mi comunice că nu mai fac parte din acest proiect. Proiect din care nu îmi doream neapărat să fac parte. Dar m-am dus cu inima deschisă și bucuros, să lucrez și să-mi fac prieteni, vizibilitate, expunere, dar mediul ăsta e toxic. Oamenii sunt foarte mișto, dar mediul… Mi-a lăsat un gust amar. Dacă așa e în televiziune… nu vreau să mai am de-a face cu acest mediu”, a spus Costel Bojog în podcastul lui Vlad Bieltz, conform sursei citate.

