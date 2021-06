Sâmbătă, 5 iunie, în comuna suceveană Șcheia s-a înregistrat o premieră: primul francez devenit fiu al satului prin căsătoria cu o frumoasă localnică. Parouteu Alexis Jean Francois în vârstă de 35 de ani născut în localitatea Brive-Correze și-a unit destinele cu Mihăilescu Tania Ștefana în vârstă de 31 de ani născută în satul Șcheia evenimentul având loc la Conacul Domnesc. Căsătoria a fost oficiată de primarul Vasile Andriciuc în prezența unui translator. Cei doi sunt medici și lucrează împreună la un spital din Franța acolo unde s-au și cunoscut și unde se vor reîntoarce imediat după consumarea nunții. ”Este un moment frumos pentru comunitatea noastră care iată primește astăzi în premieră un francez. Pînă acum cei mai mulți au fost italieni. Povestea de dragoste dintre cei doi ne întărește ideea că iubirea nu are granițe. Le urez casă de piatră și să dea urmași de nădejde pentru comuna Șcheia și de ce nu pentru Franța”, a declarat Andriciuc.

