De trei ani de zile are un mod inedit de a sprijini copiii născuți prematur. Vineri dimineață, la ora 08:00, un ciclist sucevean a început, din nou, aventura celor 1000 de km în 48 de ore! Startul s-a dat în mijlocul unui grup de susținători de pe esplanada Casei de Cultură Suceava.

Obiectivul lui Constantin Lucuțar este să strângă 5000 de lei pentru copiii născuți prematur, în cadrul campaniei ”Salvați copiii” intitulată ”Un gest pentru o viață”.

”Ideea a plecat din 2013 cînd a fost o tentativă de a face 1000 de km în 48 de ore, apoi din 2017 m-am alăturat organizației Salvați Copiii și de atunci lupt și încerc să parcurg această distanță și lupt pentru copiii născuți prematur, încerc să strîng cît mai multe fonduri, cît mai muulte donații pentru viață. Din 2017 fac chestia asta an de an, este al treilea an acum în care pedalez neobosit pentru copilași. Traseul o să fie destul de întortocheat, Suceava · Fălticeni · Tg. Neamț · Toplița · Reghin · Tg. Mureș · Sighișoara · Brașov · Ploiești · Buzău · Râmnicu Sărat · Focșani · Adjud · Bacău · Roman · Giratoriu Gura Humorului · Suceava. Alături de mine o să am și o echipă, trei băieți care o să fie alături de mine non stop, minut de minut, cu mașina de asistență, plus sponsorii care s-au alăturat pentru al doilea an consecutiv și au spus da provocării. O să fie extrarodinar traseul, deci abia aștept să pedalez”, a declarat Constantin Lucuțar, voluntar ”Salvați Copiii”.

Așadar, el pune în slujba copilului născut prematur capacitățile sale sportive și pedalează 1.000 km în 48 ore! Noi îl putem încuraja și putem participa la dotarea maternităților donând pe /salvaticopiii.galantom.ro/.