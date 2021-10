Polițiștii de frontieră suceveni au descoperit şi confiscat, la frontiera verde, aproximativ 9.000 pachete cu ţigări în valoare de peste 104.000 lei, marfă ce urma să fie comercializată pe piaţa neagră de desfacere din zonă. În data de 19 octombrie a.c., la nivelul Sectorului Poliției de Frontieră Brodina a fost declanșată o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări în zona de responsabilitate. Astfel, în jurul orei 02.35, un echipaj al poliției de frontieră din cadrul sectorului a observat un grup de persoane care transporta de la frontiera de stat mai multe colete voluminoase, spre un autoturism care staţiona în zonă. Imediat polițiștii au acționat pentru reținerea contrabandiştilor, iar în momentul în care aceştia au observat oamenii legii, au abandonat coletele și au fugit spre teritoriul ucrainean, iar autoturismul a demarat spre localitatea Costileva. Imediat, au fost anunţate şi autorităţile ucrainene despre caz în vederea cercetării în comun a evenimentului de frontieră. La fața locului au fost descoperite 14 colete cu țigări, care au fost transportate la sediul sectorului, unde, în urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 6.950 pachete cu țigări, de proveniență Duty Free. Țigările în valoare de 81.315 lei au fost ridicate în vederea confiscării, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trecere frauduloasă a frontierei de stat şi contrabandă. Verificările continuă în vederea depistării tuturor persoanelor implicate şi a documentării întregii activități infracționale. Și polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, în cooperare cu lucători ai Sectorului Poliției de Frontiera Vicovu de Sus, au descoperit, în data de 19.10.2021, în apropierea frontierei de stat, pe direcția localității de frontieră Vicovu de Sus, două colete cu țigări de proveniență Duty-Free. S-a trecut la monitorizarea zonei, iar în cel mai scurt timp, au fost înștiințate și autoritățile ucrainene despre eveniment, în vederea cercetării în comun a cazului. În continuare, baxurile au fost transportate la sediul instituției, unde în urma invetarierii coletelor, a rezultat cantitatea de 2.000 pachete țigări, în valoare de 23.400 lei. În cauză, se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, precum și pentru documentarea întregii activități infracționale.

