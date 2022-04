La ora 04.30, in Gura Humorului a fost identificată in trafic o autoutilitară care transporta material lemnos, respectiv cherestea răsinoase. Conducătorul auto din loc. Plutonița a declarat faptul că nu deține documente de provenientă pentru materialul lemnos. In continuare, s-a procedat la interogarea aplicației informatice pe linie de silvicultură SUMAL CONTROL, ocazie cu care s-a constatat faptul că pentru autoutilitară nu a fost generat niciun aviz de însotire a materialului lemnos valabil in data de 31.03.2022, motiv pentru care autoutilitara a fost condusă la sediul Cantonul Silvic Izvor din cadrul Ocolului Silvic Gura-Humorului unde specialiștii silvici au procedat la inventarierea materialului lemnos rezultând un volum total de 3,67 mc cherestea răsinoase. În cauză, s-a dispus sanctionarea contraventională conform art. 19, alin. (2), lit. a) din Legea 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea fizică a cantitătii de 3,67 mc cherestea răsinoase care a fost predată în custodie reprezentanților Ocolului Silvic Gura-Humorului.