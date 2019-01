Un bărbat din orașul Gura Humorului și-a dat mașina la un atelier de dezmembrări auto pentru a încerca să scape după ce a accidentat o persoană și a fugit de la locul faptei. Accidentul a avut loc în data de 10 ianuarie 2019. În urma cercetărilor în acest caz, autovehiculul implicat în accident a fost identificat de polițiști la un spaţiu de depozitare a autovehiculelor achiziţionate în scop de dezmembrare din comuna Păltinoasa. Administratorul unității a declarat faptul că achiziţionat autovehiculul de la un bărbat de 43 de ani, din orașul Gura Humorului.

După examinarea criminalistică a autoturismului, polițiștii au constatat că acesta prezintă avarii în partea din dreapta faţa, ca urmare a intrării în coliziune uşoară cu zidul clădirii amplasate în colţul intersecţiei dintre str. Parcului şi b-dul Bucovina, în momentul producerii accidentului rutier.

De asemenea, s-a procedat la efectuarea de verificări, stabilindu-se faptul că bărbatul de 43 de ani nu deţine permis de conducere pentru nici un fel de categorie de vehicule.

Astfel, în cursul zilei de sâmbătă, 19 ianuarie 2019 polițiștii au luat măsura reţinerii pentru 24 de ore față de șoferul care a provocat accidentul, cel în cauză fiind condus şi introdus în arestul I.P.J. Suceava.

