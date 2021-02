Un echipaj de poliţie rutieră din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului, în timp ce se deplasa pe D.N.2 E, în localitatea Păltinoasa, a identificat un autoturism care deplasa din direcţia Păltinoasa către Cacica și care circula cu viteza de 72 km/h, în localitate, sector de drum unde limita maximă a vitezei admisă este de 50 km/h.

Astfel, având în vedere cele constatate, s-a efectuat semnalul regulamentar de oprire a autoturismului în cauză, conducătorul acestuia conformându-se.

Ulterior, de la volan a coborât un bărbat care a deschis portiera stânga spate a autovehiculului, unde se afla o femeie, după care a urcat pe bancheta spate în locul acesteia.

Persoana în cauză a fost interceptată și în prezența unui martor asistent, s-a procedat la legitimarea acesteia, stabilind că este un bărbat de 32 ani, cu domiciliul în com. Miroslava, județul Iași.

Fiindu-i solicitat permisul de conducere, bărbatul a declarat că nu deține permis de conducere, fiindu-i anulat în anul 2019 ca urmare a unei condamnări pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

I s-a întocmit dosar penal.

