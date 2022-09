La data de 18 septembrie ora 02:40, politiștii din cadrul SPR 12 Preutești, aflandu-se în serviciul de patrulare pe raza Sectiei 12 Politie Rurala Preutești au oprit pe DJ 208 C pe raza comunei Vulturești, sat Giurgești, autoturismul condus de catre o persoana de sex masculin, pentru un control de rutina.

Procedandu-se la controlul documentelor s-a constatat ca acesta este un barbat de 37 ani din Iași și care a declarat ca se deplaseaza spre Botoșani.

Întrucat conducatorul auto emana halena alcoolica a fost testat cu aparatul alcoltest, rezultatul fiind de 0.78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la Spitalul Municipal Falticeni pentru recoltarea probelor biologice de sange în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.