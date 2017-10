Un investitor australian vrea să construiască un nou stadion cu o capacitate de 15.000 de locuri în municipiul Suceava. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu în cadrul unei conferințe de presă. El nu a dorit să dezvăluie numele investitorului spunând doar că este un investitor serios.

”Vă dau o veste în premieră. A venit săptămâna trecută un investitor serios care vrea să investească într-un stadion nou”, a spus Lungu. El a adăugat că australianul și-a exprimat dorința de a investi în întregul complex sportiv însă a fost informat că Sala Polivalentă se va construi cu fonduri de la Guvern. Ion Lungu a mai spus că investitorul australian nu este singur ci are parteneri italieni. Investiția în noul stadion se ridică la circa 15 milioane de euro.