Inspectoratul de Jandarmi Suceava anunță trecerea în neființă la vârsta de doar 55 de ani a plutonierului adjutant șef Penciuc Liviu Florin. ”Cu sufletul întristat, aducem un pios omagiu camaradului nostru, plutonier adjutant șef Penciuc Liviu Florin, care la vârsta de numai 55 de ani a pierdut lupta cu viața. A fost un militar extrem de dedicat meseriei pe care a slujit-o mai bine de trei decenii. Începând cu anul 1997, a executat misiunea de pază a obiectivelor din subordinea Detasamentului 2 Jandarmi Suceava, perseverența și determinarea fiind calitățile definitorii pe care le-a dovedit până la final. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și ne exprimăm profunda compasiune pentru pierderea suferită! Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, au transmis colegii jandarmi.

