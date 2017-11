Poliţiştii de frontieră din cadrul PTF Siret au indisponibilizat un autoturism marca Lexus, an fabricație 2014, în valoare de 40.000 de euro, ce figura în bazele de date ca fiind căutat de către autorităţile din Italia.

Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, vineri, 17 noiembrie a.c., în jurul orei 04.30, în vama Siret s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de frontieră un cetăţean ucrainean, Ivan. H., în vârstă de 35 de ani, care conducea un autoturism marca Lexus NX, cu numere de înmatriculare ucrainene.

Bărbatul a prezentat la control, pe lângă documentele de călătorie personale, un certificat de înmatriculare pentru autoturismul pe care îl conducea, iar în urma verificării s-a constatat că acesta nu îndeplinea condițiile de formă și fond ale unui document autentic, fiind fals.

Poliţiştii de frontieră au efectuat un control amănunțit asupra autovehiculului şi au observat, sub scaunul din partea dreaptă față, o plăcuță aplicată artizanal ce acoperea seria de șasiu originală a mașinii.

Totodată, în urma verificărilor în bazele de date s-a constatat că mijlocul de transport figurează ca fiind ,,bun căutat pentru confiscare’’, alertă introdusă de către autorităţile din Italia.

În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tăinuire, uz de fals și punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare.

De asemenea, autovehiculul marca Lexus, an fabricație 2014, în valoare de 40.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul poliţiei de frontieră, în vederea luării măsurilor legale ce se impun.