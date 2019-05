Președintele organizației municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cușnir, a cerut luni demisia liderului național al social democraților, Liviu Dragnea și a secretarului general Codrin Ștefănescu. În cadrul unei conferințe de presă în care a dat citire capetelor de acuzare Cușnir s-a referit la Dragnea ca la un tiran care și-a subordonat partidul intereselor personale. El a vorbit despre greșelile lui Liviu Dragnea care au făcut ca PSD să înregistreze un eșec răsunător la alegerile europarlamentare.

”De la Alexandru cel Mare și până în prezent, victoriile sunt ale echipelor, înfrângerile au fost asumate de lideri, de cei adevărați cu un minim de decență”

”De la Alexandru cel Mare și până în prezent, victoriile sunt ale echipelor, înfrângerile au fost asumate de lideri, de cei adevărați cu un minim de decență. A venit vremea ca Liviu Dragnea să își asume eșecul politic, să admită că e o cale greșită și să plece. Nu eu trebuie sa plec din PSD, ci tu, la pachet cu Codrin Ștefănescu!Și dacă mai apuci să dai ordin ca să fiu eliminat din PSD, ar fi bine să studiezi puțină istorie. Poate vei afla că atunci când în Anglia anilor 1500 au apărut primii protestanți, cu cât ardea Regina Maria 1, supranumită și Bloody Mary, mai mulți protestanți pe rug, cu atât creștea numărul lor. Asta se întâmplă și în PSD, crește numărul celor care vor să „te muște” și scade numărul celor care încă „te ling”. Iar dacă vei reuși să mă dai afara din PSD, și să iți menții și libertatea, mă voi uita la rânjetul tău de hiena și vei vedea pe fata mea că nu poți să îmi iei fericirea unor ani memorabili alături de oameni minunați in PSD Suceava. Eu rămân roșu și decent. Tu, Liviu Dragnea, nu ești nici roșu și nici decent”, a declarat Cușnir.

”Ce ați făcut voi îmi provoacă disprețul!”

Liviu Dragnea, a spus Cușnir, își asuma dreptul de a decide în numele tuturor membrilor PSD din România. De la sine putere a spus el, a poziționat PSD-ul împotriva tuturor: bănci, multinaționale, întreprinzătorii privați, intelectuali, artiști, împotriva Europei. ”Liviu Dragnea, să știi că PSD-ul nu este al tău și al lui Codrin Ștefănescu. Și să mai știi că marea majoritate a milioanelor de PSD-iști a ajuns să te deteste, fie că sunt membri sau simpatizanți. Sunt convins că schimbarea trebuie să vină din interiorul partidului, mai puțin în conferințe de presă, dar nu mai suport să fiu asociat cu tine și cu Codrin Ștefănescu. Și nu mai suport ca din cauza voastră să las ochii în pământ de fiecare dată când mă întâlnesc cu foști colegi de liceu sau de facultate, atunci când mă întâlnesc cu foștii mei profesori, cu medicii care mi-au adus copiii pe lume, cu prietenii mei, cu familia mea, cu Sucevenii mei! Dar cel mai tare nu mai suport ca milioanele de PSD-iști decenți, verticali și onești să fie greșit judecați doar pentru că sunt asociați cu tine și cu Codrin Ștefănescu. Ce ați făcut voi îmi provoacă disprețul!”, a spus liderul PSD Suceava.

”Inițiativa mea nu este anti-PSD, ci este împotriva conducerii actuale a partidului, oameni care nu sunt lideri”

Cel mai mare și mai longeviv partid politic din Romania, a spus Cușnir, are de suferit din cauza asocierii cu Liviu Dragnea și apropiații lui. În opinia social democratului sucevean, această asociere cu Liviu Dragnea a devenit umilitoare pentru membrii PSD. ”De la tatăl meu am moștenit curajul și puterea de a respecta ceea ce am promis. De la tatăl meu am învățat că „dacă viața înseamnă să te târăști, ridica-te și mori”. De la mama mea am moștenit sensibilitatea față de nevoile altora, dar și emoțiile care ne fac viața atât de frumoasă. Tot de la ea am învățat că în viață sunt și momente în care deciziile se iau cu inima, nu cu mintea. În continuare sunt mândru pentru că sunt roșu și sunt decent, în continuare vreau sa fac „Totul pentru Suceava”, dar nu se mai poate continua pe acest drum care duce nicăieri, nici pentru PSD și nici pentru Romania. Inițiativa mea nu este anti-PSD, ci este împotriva conducerii actuale a partidului, oameni care nu sunt lideri. Dimpotrivă, sunt o grupare de indivizi care au trădat interesele mele de cetățean. Loialitatea mea și a milioanelor de simpatizanți ai PSD au fost abuzate de către actuala conducere a PSD-ului. Votul de ieri este dovada cea mai clară privind prețul plătit!”, a spus Dan Ioan Cușnir. Deși scorul obținut de PSD în municipiul Suceava de 17,87% este unul extrem de slab Dan Ioan Cușnir a spus că nu va demisiona din fruntea organizației municipale.