Secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, medicul de familie Irina Badrajan, consideră că ministrul Sănătății, Alexandru Rafila a greșit când a îndemnat persoanele de până-n 40 de ani să ridice comprimatele de iodură de potasiu <cât mai repede>. Medicul crede că, astfel, se vor crea aglomerații la cabinete și vor apărea blocaje în activitate. În plus, nu se cunoaște modul în care se vor elibera rețetele. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Irina Badrajan a declarat: „Nu-mi pot da seama exact de ce dintr-o dată ministrul Rafila a zis ca cei de până-n 40 de ani să meargă imediat și să-și ia pastilele de iodură de potasiu. Am primit numeroase telefoane și lumea era foarte îngrijorată de anunțul ministrului. Pe de altă parte, când crește numărul de contaminări cu COVID, noi începem să gestionăm o buluceală la cabinete. Peste pacienții programați sau care vin acut vor ajunge cei care vor dori să primească imediat rețeta, pentru că așa a zis ministrul. Ori, așa ceva nu-i în regulă. Mi se pare o chestie care dacă n-ar fi de plâns ar fi de râs. Asta e, și o să ne descurcăm cumva cu gestionarea aglomerației, dar mi se pare un infern”. De asemenea, medicul sucevean a spus: „Nu am primit nici o indicație legată de modalitatea în care vom elibera rețeta. Este o rețetă simplă, dar mai trebuie să conțină niște date. Probabil la cabinet vor începe să vină foarte mulți oameni alertați și de situația de la centrala nucleară din Zaporojie. Ideea cu distribuția iodurii de potasiu există în toată Europa și la noi comprimatele au fost produse la Antibiotice Iași. Însă, nu toate farmaciile vor elibera iodura de potasiu. Vor fi numai farmacii din Fălticeni, Suceava și, parcă, Rădăuți”. Comprimatele de iodură de potasiu nu se administrează preventiv, ci doar în cazul unui incident nuclear.

, 7.8 out of 10 based on 6 ratings