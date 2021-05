Un ”cetățean model” care nu are nicio treabă cu bunul simț și-a parcat mașina taman în mijlocul unei străzi din municipiul Suceava. A fost ridicată după patru ore după ce a fost sesizată Poliția Locală respectivul fiind amendat. ”Primăria îi “ajută” pe cei care lasă mașinile parcate necorespunzător! Ce s-ar fi întâmplat dacă cineva, din neatenție, o zgâria/acroșa când se deplasa corespunzător pe str. Grigore Ureche? Așa, plătește doar amenda și sigur mașina nu va avea de suferit din cauza șoferului, scăpând fără nicio avarie și putând fi vândută ca nouă din Germania (ca proprietate a unei băbuțe), cu doar 29.000 de km la bord… nu și în realitate”, a postat viceprimarul Lucian Harșovschi pe pagina sa de socializare.

