Pompierii suceveni au intervenit în această seară la stingerea unui incendiu izbucnit la un microbuz, pe DN17, la Stroiești. ”Mașina ardea generalizat. Au intervenit pompierii militari cu o autospeciala de stingere. Nu sunt victime”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată.

